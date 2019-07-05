Группировка сил Минобороны РФ поможет пострадавшим от паводка в Иркутской области

Москва, 5 июля. Министерство обороны РФ подготовило группировку сил для оказания помощи населению Иркутской области, где введен режим ЧС из-за паводка. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов во время совещания в Национальном центре управления обороной РФ, посвященного вопросам оказания помощи населению Иркутской области.

По его словам, в сформированную группировку входят подразделения материально-технического и медицинского обеспечения, инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты и войск связи Центрального и Восточного военных округов. Герасимов напомнил, что глава российского государства «дал поручение привлечь силы и средства Минобороны к ликвидации последствий паводка и оказания помощи пострадавшим».

Согласно информации Генштаба, из-за паводка в Иркутской области подтопленными оказались более ста населенных пунктов. По словам Герасимова, о развертывании группировки Минобороны России и выполненных мероприятиях по ликвидации последствий ЧС в Иркутской области доложит начальник Главного штаба Сухопутных войск, генерал-полковник Василий Тонкошкуров. Расскажет о ситуации непосредственно из района выполнения задач заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Евгений Поплавский.

Кроме того, доклады подготовят временно исполняющей обязанности начальника инженерных войск ВС РФ, генерал-майор Константин Смешко, начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и главный государственный санитарный врач Минобороны РФ, полковник медицинской службы Игорь Азаров.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее дал распоряжение начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. В Приангарье введен режим чрезвычайной ситуации, более 3,7 тысячи домов оказались в зоне подтопления, разрушено 15 мостов и 35 водопропускных труб.

Ранее начальник регионального главка МЧС Валентин Нелюбов заявил, что причиной сложной паводковой обстановки в области являются проливные дожди и таяние снега в горах Восточного Саяна.