Отец сбежавшей с 20 млн рублей кассирши отреагировал на ее задержание

Уфа, 5 июля. Отец кассирши из Салавата Луизы Хайруллиной, похитившей более 20 млн рублей, прокомментировал задержание дочери в Казани. Мужчина рассказал, где могут находиться дети задержанной сотрудницы.

Ранее в МВД РФ сообщили, что полицейские и сотрудники ФСБ России в ходе операции задержали Хайруллину на съемной квартире в Казани. Женщина, ее супруг и две дочери пытались скрыться от правоохранителей.

Отец кассирши Рамиль Мулахметов признался, что сильно переживал за дочь и ее семью. Он отметил, что его зять – заядлый игроман и задолжал крупную сумму денег кредиторам. Мужчина волновался, что семью могли похитить или держать в заложниках. Узнав о задержании дочери в Казани, мужчина немного успокоился.

«Я всю ночь не спал, как узнал о случившемся. Пока ничего не знаю, как все именно произошло. Никакой информации от местных следователей я получить не могу», — рассказал мужчина в комментарии KP.RU.

Собеседник отметил, что в ближайшее время задержанную доставят в Уфу. Отец кассирши также собирается поехать в Уфу. Отец добавил, что не знает, где в момент задержания находились его внучки и зять, он уверен, что в настоящий момент девочки находятся с отцом. Как сообщили в МВД России, похищенных денег в квартире не оказалось. Успела ли семья потратить деньги или надежно спрятала, пока неизвестно.