В Госдуме оценили возможность поднять пенсии россиян до 56% от заработка

Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) сообщила о возможности повышения пенсий россиян до 56% от заработка с помощью корпоративных программ в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. В Госдуме назвали указанную цифру завышенной.

НАПФ подготовила доклад для Международного финансового конгресса, в котором утверждается, что если включить в корпоративные программы льготы, в том числе предусмотренные для индивидуального пенсионного капитала, то их участниками смогут стать в ближайшие годы до 15 млн человек. И если будет введена система софинансирования пенсионных накоплений, при которой 2% взносов делает работодатель, 2% — гражданин и 1% — государство, то пенсию можно будет увеличить до 56% от утраченного заработка.

«Безусловно, негосударственные пенсионные фонды заинтересованы в увеличении числа клиентов. В свое время они уже получили достаточно хороший процент всех пенсионных отчислений работников, потому что люди поверили в возможность существенного увеличения будущих пенсий за счет корпоративных программ. Да, такая форма поддержки пенсионеров действует в большинстве европейских стран. По логике, она должна действовать и у нас. Но все не так просто», — сказала в комментарии Федеральному агентству новостей член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий напомнила, что на сегодняшний день в России заморожена накопительная часть пенсий граждан.

«Но вместе с тем негосударственные пенсионные фонды не показали себя как эффективные инструменты дополнительного пенсионного обеспечения. Лишь единицы из них показывают ощутимый прирост в экономике. А большинство из них инвестируют средства граждан в банковскую сферу, то есть берут наши с вами деньги и вкладывают в банковские кредиты. Это, конечно, снижает их эффективность, но, с другой стороны, гарантирует, что деньги не пропадут в каких-то неосторожных инвестициях», — заметила Светлана Бессараб.

Она тоже считает необходимым развивать корпоративные программы негосударственного пенсионного обеспечения.

«Это хорошая западная практика. Но в России необходимо ужесточить требования к НПФ. Сегодня государство дало им много прав и инструментов, но россияне им не очень доверяют. У них, простите, Юрьев день, когда можно уйти из НПФ без потери процентов накоплений, бывает в пять раз реже, чем при крепостном праве в России. То есть барин отпускал своих крепостных раз в год, в тот самый Юрьев день, а негосударственные пенсионные фонды отпускают своих клиентов без штрафов раз в пятилетку. Есть и другие нюансы. Чтобы восстановить доверие россиян к негосударственному пенсионному обеспечению, надо серьезно потрудиться и государству, и работодателям, и фондам», — считает Светлана Бессараб.

Что же касается возможности увеличить пенсию до 56% от утраченного заработка с помощью корпоративных программ НПФ, то, по мнению депутата, эта цифра «немножечко идеалистична».