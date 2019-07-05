Сирийским пожарным удалось потушить огонь в лесной зоне на северо-западе Хамы

Дамаск, 5 июля. Накануне сирийским пожарным бригадам удалось погасить пожар в Главном управлении и развитию лесных массивов. В лесу вспыхнул огонь, который охватил районы Нахр-эль-Бареда и Айн-эль-Крума.

Специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось побывать на месте происшествия.

Уфа Вассуф, генеральный директор Управления развития Аль-Габ, заявил, что пожар затронул участки лесов, принадлежащих городам Айн-эль-Крум и Нахр-эль-Баред, огонь также был замечен в горных районах. По его словам, сильные ветры в этом районе и неровная местность усложнила тушение пожара.

К счастью, пожар был быстро ликвидирован, однако до сих пор существует множество очагов, которые провоцируют распространение огня. В связи с этим всем сотрудникам управления и местным жителям необходимо соблюдать максимальную осторожность.

В нашем распоряжении оказалось видео с места пожара:

Стоит отметить, что последствия лесных пожаров, как правило, могут быть катастрофическими. В связи с этим необходимо сделать все для их предотвращения, считают местные власти. Ущерб от распространения стихии может стоить огромные суммы денег.

Напомним, что населенный пункт Айн-эль-Крум расположен неподалеку от города Скальбия в провинции Хама. Неоднократные обстрелы Скальбии, Мхарде и других городов провинции Хама, находящихся рядом с Идлибской зоной деэскалации неоднократно приводили к крупным возгораниям в регионе.

Так, в конце июня как минимум восемь снарядов, выпущенных джихадистами, разорвались в кварталах населенного пункта Скальбия. К счастью, жертв среди гражданских лиц удалось избежать, однако был нанесен материальный ущерб жилым зданиям.

В ответ ВВС САР при поддержке ВКС РФ нанесли авиаудары по зонам дислокации джихадистов недалеко от Кафр-Зеты и Аль-Джуббайна.