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ПВС договорился с суданской оппозицией о создании ротационного совета

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ПВС договорился с суданской оппозицией о создании ротационного совета

Хартум, 5 июля. Переходный военный совет Судана и оппозиция подписали соглашение о создании совместного временного правительства и ротационного суверенного совета.

Как сообщает Al Hadath со ссылкой на посредника Африканского союза Мохамеда Эль-Хасана Лебатта, ПВС и оппозиционный Альянс за свободу и перемены (ALC) договорились сформировать правительство с независимыми национальными полномочиями. Обе стороны будут поочередно председательствовать в совете в течение трехлетнего переходного периода. Лебатта отметил, что соглашение предусматривает отсрочку создания законодательного совета.

Переговоры между представителями ПВС и оппозиции начались в среду после долгого перерыва. Предыдущая попытка достичь соглашения между ПВС и оппозицией привела в тупик. Итоговое заявление по переговорам было опубликовано в ночь на пятницу. ПВС и оппозиция договорились о способах выхода из всестороннего внутриполитического кризиса.

Как ранее сообщал корреспондент Федерального агентства новостей из Хартума, жители встретили соглашение ПВС и оппозиции очередной волной многотысячных демонстраций. Суданцы в комментарии ФАН отметили, что соглашение является по истине «великим историческим событием» для страны.

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Автор: Сергей Петров
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