Вооруженный мужчина ранил трех человек в центре переливания крови в США

Ричмонд, 5 июля. Мужчина с ножом напал на людей в центре переливания крови в штате Виргиния в США, три человека пострадали.

Как передает телеканал WTVR со ссылкой информацию, полученную от главы местной полиции, инцидент произошел 5 июля в центре Octapharma Plasma, расположенном в городе Питерсберг. Известно, что человек, вооруженный «режущим инструментом», зашел в здание и ранил несколько человек. Троих пострадавших незамедлительно госпитализировали, один из них находится в критическом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, он находится под стражей. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, после проведения расследования будет вынесено решение процессуального характера.

Как сообщает «Газета.ru», в городе Бойсе в американском штате Айдахо мужчина напал с ножом на жильцов ЖК. 30-летнего злоумышленника, который ранил девятерых человек, задержали.