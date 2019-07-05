Военные учения РФ в Черном море показывают НАТО, кто в регионе хозяин

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что, проводя маневры в Черном море, Россия показывает НАТО свою силу.

Ранее стало известно, что российские военные приступили к плановым маневрам в акватории Черного моря, где в настоящее время проходят военно-морские учения НАТО Sea Breeze.

По данным отдела информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа, в российских учениях задействованы около десяти кораблей. Среди них большие десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Мираж», а также ракетные катера «Ивановец», «Набережные Челны» и «Р-60».

«Группировка кораблей Черноморского флота продолжает комплекс мероприятий по контролю за деятельностью кораблей НАТО, участвующих в военно-морском учении «Си Бриз — 2019» в северо-западной части Черного моря», — значится в пресс-релизе ЧФ.

Комментируя ситуацию, военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что российские учения планировались давно, и НАТО о них было известно заранее.

«Сейчас в самом разгаре летний период обучения на флотах в округах. Все это проводится планово, даны первые задачи, задачи К-2, потом наш флот выходит на К-3 и все лето будет горячим. Не стоит забывать, что еще в конце месяца праздник Военно-морского флота, уже начались репетиции. А это плановое учение, которое по срокам совпало с маневрами Sea Breeze», — говорит Дандыкин.

Тем не менее Черноморский флот выполняет сразу две задачи: повышает боевую и оперативную готовность моряков, а также решает политические задачи.

«В море вышли ракетные корабли, оснащенные «Калибрами» и «Москитами». Это достаточно грозное ударное оружие. То есть Россия показывает НАТО, кто в Черном море хозяин. Как говорил еще бывший командующий Балтин (Эдуард Балтин — советский и российский военачальник, командующий Черноморским флотом (1993—1996), Герой Советского Союза): «В Черном море мало воды и много политики». Так вот, эти плановые учения в какой-то степени имеют и такой политический подтекст. Нам нужно показать, что все под контролем, что Крым — это наш непотопляемый авианосец, что силы и средства есть», — говорит собеседник ФАН.

При этом Североатлантический альянс уже по традиции будет реагировать на российские маневры в свойственной ему манере — начнутся заявления о том, что «агрессивные русские вновь устроили провокацию против миролюбивых натовских кораблей».

«НАТО отреагировать может как угодно, им пора привыкнуть к тому, что есть сила, способная им противостоять. У НАТО свои задачи, там усиленно ищут себе работу и на Балтике, на Черном море, поэтому, конечно, могут быть возмущения, но нас это не волнует. Это воды Черного моря, полигоны Черноморского флота, и он никак не нарушает правила морского судоходства, ни в какой степени не мешает учениям Альянса. Это повседневная жизнь и работа ЧФ, он для этого и существует», — заключил Василий Дандыкин.

Напомним, в настоящее время в Черном море проводятся украинско-американские учения Sea Breeze 2019, в которых задействованы авиация и корабли стран НАТО: США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии, а также их союзников — ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии.

В маневрах принимают участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек. В российском МИД назвали учения попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.