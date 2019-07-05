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Экономика

Финская компания Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России

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Финская компания Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России

Москва, 5 июля. Финская компания Neste продает «Татнефти» сеть из 75 автозаправочных станций и терминала в Санкт-Петербурге. 

Соответствующее соглашение уже подписано, однако к настоящему моменту сумма сделки не называется. Планируется, что она будет закрыта к концу текущего года. Об этом говорится в сообщении российской нефтяной компании.

По словам главы финской корпорации Питера Ванкера, продажа российского розничного топливного бизнеса позволит компании сосредоточиться на «стратегических приоритетах».

Напомним, «Татнефть» — это российская нефтяная компания, штаб-квартира которой расположена в Альметьевске. Занимает пятое место в России по объему добычи нефти. Neste Oyj — финская компания со штаб-квартирой в Эспоо. Компания занимает 3 место в мировом рейтинге наиболее устойчивых компаний The Global 100.

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Автор: Сергей Петров
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