Эксперт объяснил, зачем СБУ похитила непричастного к крушению MH17 жителя ДНР

Незаконное похищение спустя пять лет после крушения МН17 Владимира Цемаха под предлогом его должности, на которой в момент ЧП он не значился, говорит о полном отсутствии доказательств собственной невиновности у Украины. Так военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал арест бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой Народной Республики Владимира Цемаха.

«Абсолютный и запредельный цинизм Украины, которая вообще не соблюдает никакие соглашения, в том числе подписанные минские соглашения, и в этом случае ведет себя как бандит. Это говорит о том, что у Киева не только нет никаких доказательств вины ДНР, но, наоборот, все доказательства говорят против Украины», — выразил свое мнение военный обозреватель, объясняя причину незаконного ареста СБУ непричастного к крушению MH17 жителя ДНР.

Он напомнил, что Киев не видит никаких препятствий для вывоза под видом парализованного жителя ДНР и предъявления ему обвинений в нарушение всех действующих норм, и назвал Украину enfant terrible Запада.

«Совершенно очевиден уклон, который говорит в пользу того, что Украина не участник, страна не виновна. Соответственно, любое лыко в строку: все, что свидетельствует против Украины, игнорируется. Все, что свидетельствует против России, даже если это не имеет отношения к реальности, сразу принимается во внимание», — добавил Шурыгин.

Эксперт убежден, что варварский арест невиновного человека должен стать очередным эпизодом информационной войны.

«Для Украины нужно сейчас, когда началось медленное, очень осторожное сближение с Россией, любой ценой провести очередной вброс в информационное пространство неких данных, которые подняли бы на дыбы общественное мнение», — пояснил собеседник ФАН.

По мнению Шурыгина, спецоперация киевских силовиков была проведена на основе разведданных о наличии на территории ДНР человека с должностью начальника ПВО в бэкграунде.

«Но вся проблема для Украины заключается в том, что этот человек начальником ПВО был назначен уже через несколько месяцев после того, как произошла трагедия, и к ней не имеет ни малейшего отношения, потому что в это время, когда все произошло, он был обычным ополченцем и стоял на блокпосту. (По словам дочери Владимира Цемаха Марии, ее отец значился начальником ПВО Славянской бригады ДНР с октября 2014 года, крушение малайзийского Boeing МН17 на востоке Донецкой области произошло 17.07.2014г. — Прим. ФАН)».

Владислав Шурыгин с высокой долей вероятности допускает и то, что Владимир Цемах уже сознался в том, к чему никогда не был причастен.

«Сейчас его будут запарывать лекарствами, начнут психологически давить и, возможно, вывезут под камеры, где он будет рассказывать некий заготовленный текст. Я думаю, что они уже выбили признание, потому что разница во времени между тем, как его вывезли, и тем, как они объявили о его аресте, составляет три дня. А этот срок означает то, что все это время с ним очень плотно работали».

По распространенной в соцсетях информации, Владимир Цемах был похищен еще 1 июля. Бывший начальник ПВО 1-й Славянской бригады ДНР был вывезен с территории республики на инвалидной коляске под действием психотропных веществ через официальный пункт пропуска «Марьинка». Ожидается, что спецслужбы Украины будут добиваться от него признания в причастности к крушению Boeing.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. В результате погибли 298 человек.

Украина обвинила в катастрофе ополченцев Донбасса, однако в ДНР заявили, что не располагают вооружением, позволяющим сбить самолет на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ) во главе с Нидерландами, сформированная для расследования катастрофы, в мае 2018 года представила доклад о том, что самолет был сбит якобы выпущенной из ЗРК «Бук» ракетой, состоящей на вооружении 53-й зенитно-ракетной бригады РФ. Однако позднее Россия доказала, что указанная в докладе ракета после распада СССР перешла в ведение Украины и после этого не возвращалась на территорию РФ. Однако все собранные российской стороной материалы были проигнорированы Нидерландами. При этом премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад отказался признавать результаты работы ССГ.