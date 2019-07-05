Секретные документы из лаборатории, где изучали «Новичок», нашли на помойке в Лондоне

Лондон, 5 июля. Тысячи страниц секретных документов военной химической лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорном баке на автостоянке на севере Лондона. По данному факту начато расследование.

Обстоятельства того, кто допустил, что документы оказались в мусорке, выясняет Минобороны Великобритании. По данным таблоида Daily Star, выброшенные документы относятся к разным периодам (от начала 1980-х годов и до конца 2017 года) и содержат персональные данные, информацию об оборудовании охранников, описание обязанностей полицейских, патрулирующих периметр лаборатории, даже пароли к компьютерным системам.

Эксперт в сфере разведки, комментируя случившееся, назвал выброшенные документы «мечтой террориста».

Напомним, как раз в научном центре «Портон Даун» эксперты изучали яд «Новичок», которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Владимир Скрипаль и его дочь Юлия. Эта лаборатория является одним из самых засекреченных мест в Соединенном Королевстве.

«По счастливой случайности» эта химлаборатория расположена неподалеку от города Солсбери, где произошла атака на граждан РФ. Лондон тут же обвинил Россию в причастности к отравлению Скрипалей, никаких доказательств, правда, британские власти привести не смогли. В МИД РФ неоднократно заявляли, что Москве отказывают предоставить доступ к Скрипалям, не передают материалы расследования, вообще не дают никакую информацию.

Ранее полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН заявил, что за этим «отравлением» на самом деле стоит сам Скрипаль.