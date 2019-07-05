Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин на обеде с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ привел итальянскую пословицу, говоря об отношениях Москвы и Рима. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин в четверг, 4 июля, посетил итальянскую столицу. Он встретился с лидером Италии Серджо Маттареллой, а также побеседовал с премьер-министром страны Джузеппе Конте. Путин поблагодарил правительства обоих государств за то, что они многое делают для продвижения отношений между Россией и Италией. Путин прокомментировал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей.

«Если я не ошибусь, итальянская пословица гласит: «Искренность в отношениях — залог настоящей дружбы». Именно это качество — прямоту, открытость для диалога и сотрудничества — мы всегда ценим в наших итальянских партнерах», — подчеркнул российский президент.

В свою очередь премьер Италии Джузепе Конте после встречи с Путиным отметил, что развитие взаимовыгодных связей с Москвой отвечает интересам РФ и Италии. Он назвал экономику основным направлением сотрудничества двух стран. По его словам, углубляется промышленная кооперация, стимулируются встречные инвестиции.

Напомним, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков, комментируя встречи Путина с итальянскими политиками, отметил, что визит государственного уровня может решить широкий круг задач, которые связаны с развитием двусторонних, а нередко — и многосторонних отношений.

Ранее итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира. По его словам, он приурочил работу к визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина.

Как уточнил художник, он выбрал древнерусского правителя из-за того, что с Путиным его объединяет имя. На первой встрече с папой Франциском в 2013 году Путин подарил ему икону Владимирской Богоматери. По словам Гамбарина, он хотел «сделать ответную любезность». В качестве подарка Путину он «нарисовал» на поле изображение Владимира, одного из наиболее почитаемых в России святых.

За основу он взял новый памятник Владимиру на Боровицком холме. Портрет был создан на пшеничном поле на следующий день после уборки урожая. В длину он составляет 200 метров, по площади — 24 тысячи «квадратов».