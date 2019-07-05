Владелица бутика во Владикавказе стала доброй феей выпускниц из бедных семей

Владикавказ, 5 июля. Владелица бутика во Владикавказе как добрая фея помогает девушкам из бедных семей попасть на школьный выпускной бал в роскошных платьях с прическами и макияжем.

Бизнесвумен рассказала, что в разгар школьных балов она дала объявление в Интернете, в котором указала, что испытывающие финансовые трудности девочки могут бесплатно взять любое платье в прокат.

«Понимаю, что школьный выпускной бывает раз в жизни, каждой хочется быть принцессой», — объяснила свой мотив Елена (так зовут хозяйку салона платьев)

Женщина добавила, что девочкам часто бывает стыдно попросить, но она гарантирует, что имена, обратившихся за помощью, не узнает никто. В беседе с Nation News она уточнила, что за четыре дня в магазин обратились около 20 девушек.

К Елене присоединились добровольцы-стилисты. Они совершенно бесплатно делают прически и макияж школьницам. В дальнейших планах команды — помогать и невестам, которые не могут позволить себе платье мечты на свадьбу.