Оформление наследства через нотариуса упростили для россиян

Москва, 5 июля. Федеральная кадастровая палата сообщила об изменении правил работы нотариусов в России.

В России вступил в силу приказ Минэкономразвития, который подразумевает упрощение порядка нотариального ведения наследственных дел. Теперь нотариусы смогут напрямую запрашивать информацию из ЕГРН о документах-основаниях регистрации вещного права наследодателя. Нововведение упростит для россиян оформление наследства, заметили авторы.

«Расширение перечня предоставляемых нотариусу сведений из госреестра Кадастровой палатой позволит упросить процесс оформления наследства для граждан», — подчеркивается в документе.

Специалисты уточнили, что при необходимости удостоверить права на недвижимость при оформлении наследства нотариусу нужны документы, на основании которых зарегистрировано вещное право. Согласно новым правилам, нотариус может самостоятельно запросить данные о документах, на основании которых зарегистрировано право наследодателя.

До этого информация могла быть передана только по запросу правообладателя, а также законного представителя или доверенного лица. У нотариусов не было права запрашивать сведения из ЕГРН.