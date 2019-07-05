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Россия

Оформление наследства через нотариуса упростили для россиян

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Оформление наследства через нотариуса упростили для россиян

Москва, 5 июля. Федеральная кадастровая палата сообщила об изменении правил работы нотариусов в России.

В России вступил в силу приказ Минэкономразвития, который подразумевает упрощение порядка нотариального ведения наследственных дел. Теперь нотариусы смогут напрямую запрашивать информацию из ЕГРН о документах-основаниях регистрации вещного права наследодателя. Нововведение упростит для россиян оформление наследства, заметили авторы.

«Расширение перечня предоставляемых нотариусу сведений из госреестра Кадастровой палатой позволит упросить процесс оформления наследства для граждан», — подчеркивается в документе.

Оформление наследства через нотариуса упростили для россиян

Специалисты уточнили, что при необходимости удостоверить права на недвижимость при оформлении наследства нотариусу нужны документы, на основании которых зарегистрировано вещное право. Согласно новым правилам, нотариус может самостоятельно запросить данные о документах, на основании которых зарегистрировано право наследодателя.

До этого информация могла быть передана только по запросу правообладателя, а также законного представителя или доверенного лица. У нотариусов не было права запрашивать сведения из ЕГРН.

«Нотариус может запросить данные в бумажном или электронном виде, самостоятельно подписав запрос, — пояснила этот процесс заместитель главы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова. — Таким образом, при оформлении наследства гражданам станет проще получить нотариальное удостоверение имущественных прав».

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Автор: Катерина Иванова
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