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Жители деревень сирийского Хомса постепенно возвращаются в провинцию

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Жители деревень сирийского Хомса постепенно возвращаются в провинцию

Дамаск, 5 июля. После освобождения деревень, расположенных в северной части сирийской провинции Хомс, правительство республики разработало план восстановления основных услуг в регионе. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН). Это необходимо в первую очередь для того, чтобы ускорить возвращение перемещенных лиц в свои районы и деревни.

Губернатор Хомса Талал аль-Барази осмотрел деревни Айн-Хуссейн-эль-Джануби, Айн-Хуссейн-эш-Шамали и Эйн-эд-Динан в сельской местности северного Хомса, которые приняли к себе возвращающихся граждан Сирии.

Жители деревень сирийского Хомса постепенно возвращаются в провинцию

Жители деревень сирийского Хомса постепенно возвращаются в провинцию

Губернатор Хомса во время своей поездки по селам, где Совет министров постоянно контролирует процесс развития и восстановления освобожденных районов и оказывает всяческую поддержку людям, чтобы ускорить предоставление основных услуг, которые увеличивают темпы возвращения людей в их родные дома.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Огромное желание людей вернуться в родные деревни — это подтверждение любви сирийцев к своей земле, они возвращаются, чтобы возродить сельское хозяйство и внести свой вклад в восстановление национальной экономики.

Муслех аль-Хассан, директор энергетической компании в Хомсе, сказал, что мастерские по электричеству приступили к восстановлению линии среднего напряжения в 8 км стоимостью 75 млн. долларов, завершение которой ожидается в течение 60 дней.

Джассим Халаби, директор школы Айн Хуссейн аль-Джануби, сказал, что Директорат Хомса восстановил часть школы, но важно обеспечить преподавательский состав для первого и второго классов. В школе сейчас 150 учеников.

В деревни, расположенные в северной части Хомса, продолжают возвращаться все больше и больше людей в связи с предоставлением основных услуг усилиями сирийского правительства.

 

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Автор: Мохамад Жарбуа
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