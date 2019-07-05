Геращенко решила проучить Зеленского, но сама оконфузилась

Киев, 5 июля. Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко оконфузилась, решив просветить пресс-службу украинского президента после того, как администрация Владимира Зеленского назвала Торонто столицей Канады.

Как сообщалось ранее, ошибка была допущена в материале о визите Зеленского в Канаду. Позже ее исправили. Геращенко не смогла пройти мимо этой оплошности и стала перечислять столицы стран мира, которые в дальнейшем может посетить Зеленский с официальным визитом. Вот только сама оплошала и назвала столицей Нидерландов Гаагу. Однако свою ошибку первый вице-спикер Рады попыталась представить как опечатку, заметив, что это все равно хороший повод повторить курс географии.

Географический казус Геращенко рассмешил российскую телеведущую Ольгу Скабеева.

«Хотела пошутить над Зеленским, но что-то пошло не так», – написала журналистка в своем Telegram-канале.

Трехдневный визит Зеленского в Канаду состоялся в начале июля. Там он принял участие в международной конференции по поддержке реформ на Украине. Украинский лидер успел пообщаться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, главой МИД Христей Фриланд, членами парламента и представителями деловых кругов.

Отметим, что географическими ляпами регулярно отмечаются американские политики. Например, в 2013 году Джон Керри, занимая пост госсекретаря США, соединил названия двух центральноазиатских стран — Кыргызстана (она же Киргизия) и Казахстана, «открыв» новое государство Кырзахстан.

Экс-президент США Барак Обама поразил незнанием географии собственной страны. Во время своей президентской кампании в 2008 году он заявил, что побывал уже в 57 штатах и «остался еще один». Такое обещание Обаме не помешало сделать тот факт, что в США всего 50 штатов.