Иркутск, 5 июля. Комиссия Иркутской области по чрезвычайным ситуациям разбирает ситуацию с утерей нескольких заявлений на компенсации пострадавшим от паводка. Об этом рассказал председатель комиссии Руслан Болотов.

По его словам, иркутские власти выясняют, почему пропали заявления на компенсации, никто не останется без положенных выплат. Ранее жители Иркутской области сообщили, что их заявления на компенсации потерялись, приходится писать новые. Как пишет РИА Новости, Болотов уточнил, что эта ситуация разбиралась подробно. В региональном министерстве соцзащиты дали поручение уточнить количество пострадавших и следить за тем, чтобы подобных ситуаций не было. Болотов обещал принять меры по предупреждению исчезновения заявлений.

«Люди должны понять, что ни один человек, который был в зоне затопления без социальных выплат не останется. Это поручение президента, и мы его исполним дословно», — подчеркнул он.

Ранее российские ученые назвали причины паводка в Иркутской области. Причинами паводка в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальные изменения климата. Такую информацию опубликовал Иркутский государственный университет (ИГУ) на своем сайте.

Причины паводка устанавливали сотрудники кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ. Ученые утверждают, что наводнение в регионе может повториться.

Чтобы вычислить причины паводка, сотрудники университета проанализировали климатические факторы, предшествующие наводнению. По данным ученых, Иркутская область стала единственным регионом Евразии, попавшим под влияние аномалий.

«В западных районах Иркутской области произошла уникальная ситуация — тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы», — рассказала доцент кафедры ИГУ, кандидат географических наук Инна Латышева.

Она пояснила, что по этой причине период выпадения максимального количества осадков совпал с подъемом уровня воды в реках (25-26 июня) и с выходом первого тропического циклона сезона ураганов текущего года. Латышева отметила, что пострадавшие районы Иркутской области и без обозначенных выше факторов подвержены паводку. Это только осложнило ситуацию в регионе. Кроме того, положение усугубил холодный циклонический вихрь, который образовался еще 23 сентября над Западной Сибирью, а затем длительное время находился без движения на юге Иркутской области

Напомним, в Иркутской области поднялась вода в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. Чрезвычайные происшествия произошли в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах региона. Подтопленными оказались 83 населенных пункта.

Найдены 24 человека, потерявшихся во время подтопления, 13 остаются пропавшими без вести. В результате ЧП погиб 21 человек.