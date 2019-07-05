В Совфеде объяснили реакцию Путина на требование Запада «соблюдать минские соглашения»

Президент России Владимир Путин призвал западных партнеров прекратить возлагать на Россию ответственность за выполнение минских договоренностей. В Совфеде объяснили, почему российский лидер затронул эту тему во время своего визита в Италию.

Выступая в Риме по итогам встречи с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте, Владимир Путин заявил, что европейским партнерам следуют прекратить требовать от Москвы выполнения минских соглашений.

«Нельзя все время требовать от России исполнения, скажем, тех же минских соглашений в той части, которая от нас вообще никак не зависит, — сказал Путин. — Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно, прежде всего, отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он же прямо противоречит договоренностям».

Президент подчеркнул, что Россия не может вместо Украины отменить блокаду Донбасса или, например, принять закон об амнистии ополченцев, что прописано в минских соглашениях. По его мнению, европейские партнеры могли бы поинтересоваться у Киева, почему он не предпринимает конкретных шагов для исполнения «Минска-2».

«Давайте спокойненько разберемся, кто и что должен сделать. И не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон», — призвал Путин.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя Федеральному агентству новостей выступление российского президента, заметил, что оно очень своевременно, поскольку есть надежда, что Украина начнет выполнять свои обязательства по минским соглашениям после парламентских выборов.

«Владимир Владимирович абсолютно прав. Непонятно, почему Запад призывает Россию соблюдать минские соглашения и не выставляет никаких требований к Украине. С таким же успехом мы можем призывать Запад исполнять договоренности, заключенные в Минске в 2014 году. И это будет логичнее и эффективнее, потому что наши западные партнеры имеют огромное влияние на Киев, от которого на самом деле зависит, будут исполнены минские соглашения или нет», — сказал Сергей Цеков.

По словам сенатора от Крыма, «если Запад повлияет и Украина начнет соблюдать минские соглашения, то мир и согласие в Донбассе наступит за неделю».