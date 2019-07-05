Алибасов представил новое доказательство отравления «Кротом»

Москва, 5 июля. Продюсер Бари Алибасов рассказал об отравлении средством для очистки труб «Крот», а также продемонстрировал журналистам новое доказательство произошедшего.

По мнению Алибасова, его спас кран с водой. Продюсер предположил, что если бы не чистая вода — он бы больше не смог говорить.

«Когда я по ошибке глотнул жидкость, то понял, что это не сок, и бросился к раковине, — приводит его слова «Вечерняя Москва». — Верхнюю часть горла я смог промыть. То, что попало внутрь, прожгло пищевод».

Пострадавший признался, что до сих пор не может полноценно принимать пищу: Алибасову позволены только детское питание, теплый чай и молоко.

Скорое выздоровление продюсера продолжает вызывать сомнения у СМИ. Алибасов ранее в качестве доказательства представил результаты гастроскопии и выписку из больницы. Для большей убедительности он решил предоставить новое доказательство — прямо при журналистах без предварительной договоренности позвонил супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной.

В телефонном разговоре он поинтересовался у жены, как часто она посещала его в клинике, пока он был без сознания. Федосеева-Шукшина ответила, что навещала его каждый день.

«Сидела, молчала, молилась богу и плакала, — вспомнила она. — Изредка ты что-то говорил, рассказывал. Рядом сидел дежурный врач. Иногда он пытался «перевести» мне твои слова, но все равно многое было непонятно».

Напомним, в начале июня Алибасов был госпитализирован после того, как выпил средство «Крот», перепутав его с соком. У продюсера были диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Ранее дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга выразила мнение, что в реанимацию Алибасов попал из-за проблем с алкоголем.