Электромобили и велосипеды смогут ездить с ревом «КамАЗа» с 2020 года

Москва, 5 июля. Система звукового сопровождения электромобилей, электросамокатов и велосипедов появится в России в 2020 году.

Работа сервиса будет строиться по принципу выбора мелодии на звонок. Предполагается, что специалисты разработают несколько звуков двигателей — спокойное движение на малых оборотах, быстрый гоночный болид и звук стоянки.

Также будет возможность скачать звук «КамАЗа» на свой электромобиль или велосипед. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

«Сейчас при низких скоростях электромобили не издают звуков, и это опасно для людей. Ожидается, что опытный образец будет доступен уже в 2020 году», — объяснили в пресс-службе НТИ.

Отмечается, что разработки для электромобилей, велосипедов и электросамокатов будут различны, а специальное приложение можно установить при покупке транспортного средства. В НТИ «Автонет» пояснили, что идея создания такого устройства появилась уже давно, и напомнили о генераторах шума мотора, которыми с 1 июля в ЕС должны оснащаться новые электромобили.

«В России бум продаж электромобилей пока не наблюдается, однако за последний год существенно выросло количество электросамокатов и велосипедов», — резюмировал собеседник агенства.

Ранее сообщалось, что новый российский электромобиль Zetta должен поступить в продажу в конце года, машина будет стоить от 450 тысяч рублей.