Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин пересказал наставление Папы Римского, которое Франциск разрешил ему озвучить: без книг Достоевского нельзя быть настоящим священником.

Глава российского государства во время обеда 4 июля, в котором принимали участие представители российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ в Риме, обратил внимание на слова премьера Италии Джузеппе Конте, касающиеся русской литературы.

«Должен сказать, мы сегодня затрагивали эту тему и в разговоре с папой Римским. И понтифик разрешил мне сказать публично о том, что одна из его книг, которая всегда у него на столе, — это классика российской литературы, это и Достоевский, и Толстой», — рассказал лидер РФ.

По словам Путина, Франциск периодически говорит своим священникам, что без книг Достоевского и осознания всей глубины его философии нельзя быть настоящим священником. Слова главы России приводятся на официальном сайте Кремля.

«Вы знаете, это о многом говорит. Это говорит о наших общих глубоких духовных корнях», — объяснил Путин.

Напомним, накануне Путин прибыл с рабочим визитом в Италию. Глава российского государства провел переговоры с итальянским лидером Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте. Кроме того, Путин принял участие в заседании форума-диалога гражданских обществ РФ и Италии и встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане.

После беседы в Папской библиотеке Апостольского дворца Путин подарил Папе Римскому икону, на которой изображены апостолы Петр и Павел, а также диск с фильмом «Грех» режиссера Андрея Кончаловского. Понтифик преподнес российскому президенту Послание ко Всемирному дню мира 2019 года, медаль в честь шестого года понтификата и офорт с видом на площадь святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года.