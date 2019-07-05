Антироссийские протесты в Тбилиси приобрели музыкальную форму

Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) прибыли в Тбилиси, где обнаружили и зафиксировали на видео те самые антироссийские протесты, об отсутствии которых вот уже две недели неубедительно вещает грузинская пропаганда.

Русофобские акции в Грузии продолжаются, только теперь требования манифестантов носят как антироссийский, так и внутриполитический характер.

Тбилиси, особенно его центр, полностью контролируется полицией — копы в синей форме, полностью скопированной с американской, стоят почти на каждом перекрестке, возле каждого правительственного здания или муниципального офиса.

Выйдя к парламенту на центральном проспекте Шоты Руставели, корреспонденты ФАН тут же увидели манифестантов, которые разворачивали плакаты и настраивали музыкальную аппаратуру. Часть из них сидела в палатках, установленных тут же, у стен Национального собрания.

Как сообщили ФАН тбилисские общественники, уже 14-й день у парламента Грузии продолжается протестная акция, организованная гражданскими активистами. Причем ее организаторы не собираются прекращать протесты, пока не будет удовлетворено их главное и единственное требование — немедленная отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии. Его обвиняют в слишком жестком разгоне митинга 21 июня, в результате чего несколько манифестантов были избиты резиновыми дубинками, а двое из них и вовсе лишились глаз после попадания резиновых пуль.

«Гахария должен ответить за это своим постом, он обидел народ», — кратко сообщил нам один из активистов, парень лет двадцати двух.

Вообще, молодежь составляет ядро протеста, взрослые участвуют в акциях лишь периодически — им ведь работать надо. А у местных школьников и студентов каникулы, протестуй не хочу.

Впрочем, активисты также заявили ФАН, что спустя две недели с начала акций они решили изменить форму протеста, сделать ее более творческой и привлекательной для молодежи. Не секрет, что в последние три-четыре дня к парламенту приходило все меньше народа. 4 июля у его стен состоялся большой музыкальный концерт под лозунгом «Музыка против оккупации». На нем выступили молодые музыканты Софо Батилашвили, Ника Кочаров, Иракли Русадзе, Роби Кухианидзе, Майя Дарсмелидзе, Гия Тоидзе, Георгий Ушикишвили, Тамрико Чохонелидзе и другие.

Как убедились корреспонденты ФАН, с помощью концерта организаторам удалось придать второе дыхание протестной активности — хотя бы на время. К стенам парламента пришло чуть больше тысячи жителей Тбилиси, причем большинство из них не сильно волновали политические лозунги. Как признавались люди в толпе, им «просто хотелось послушать хорошую музыку». Полиция вела себя спокойно, наблюдая за происходящим и не пытаясь вмешиваться в ситуацию.

Мы заметили, что у «бессрочной» акции родилась своя символика — красные повязки на глаз с надписью «20%». Это главный тезис протестующих — они называют Абхазию и Южную Осетию, 20% территории бывшей Грузинской ССР, «оккупированными Россией». В реальности обе эти республики получили независимость после военных провокаций грузинских властей.

Некоторые активисты (корреспонденты ФАН насчитали их около трех десятков) были одеты в футболки с надписью «Россия — оккупант». Кстати, именно эти деятели активнее других старались попадать в камеры телеканалов, видимо, чтобы придать протестам нужный акцент. Некоторые манифестанты размахивали флагами США и НАТО.

Один из организаторов акции, журналист Гига Макарашвили, сообщил ФАН, что «протест непременно следует разнообразить и сделать так, чтобы он вышел за пределы территории, прилегающей к парламенту».

«Кроме митинга, каждый вечер на большом мониторе у парламента будут демонстрироваться фильмы с антироссийским нарративом. Будут проводиться презентации книг, встречи с авторами, мы будем беседовать с ними об опыте различных стран в противостоянии РФ», — заявил он.

Активисты намерены запустить «партизанскую тактику» — они планируют следовать за министром внутренних дел Гахарией повсюду, где бы он ни появился, и всячески создавать ему дискомфорт.

Напомним, кроме отставки главы МВД, два других требования грузинская власть уже выполнила — еще 21 июня спикер парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку. А 24 июня власти удовлетворили другое требование митингующих — парламентские выборы 2020 года пройдут по пропорциональной системе.

Однако власть пока не намерена выполнять последнее требование участников акции. Члены правительства Грузии и парламентского большинства считают, что разгоном митинга министр Гахария «предотвратил реализацию революционного сценария, запланированного оппозиционным «Национальным движением».

При этом, как выяснило ФАН, у акции не один организатор. Это около 30 молодых людей — медиаменеджеры, журналисты, продюсеры, юристы, менеджеры социальных медиа и студенты местных вузов. Они не скрывают, что консультируются с представителями разных политических партий и иностранными структурами. Но утверждают при этом, что «повестку дня и требования составляют сами», а сотрудничают «только с теми политиками, кто признает эту повестку».

«Мы считаем, что власть затеяла с нами игру в покер. Они выжидают, «кто первый моргнет». Власть знает, что министр Гахария должен уйти, поскольку он стал токсичным политиком и уже не легитимен», — заявил один из организаторов акции, журналист Шота Дигмелашвили.

Следующая масштабная антироссийская акция в Тбилиси ожидается в субботу, 6 июля. В этот день активисты намерены провести масштабное шествие по центру города, надеясь собрать на нем несколько десятков тысяч человек. Так что заявления властей Грузии об отсутствии антироссийских настроений в стране являются попытками дезинформировать российскую и мировую общественность.