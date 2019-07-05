Москва, 5 июля. Роструд напомнил о правилах оплаты работы сотрудников, которые одновременно выполняют не только свои обязанности, но и ушедших в отпуск коллег.

Как уточнили в Федеральной службе по труду и занятости, один из вариантов замены коллег — работа по совместительству. Ее можно выполнять в рамках отдельного трудового договора в свободное от основных обязанностей время. Как пишет «Российская газета», работа должна в этом случае оплачиваться пропорционально отработанному времени. При этом продолжительность дополнительного рабочего времени должна составлять не более четырех часов в день. Если сотрудник свободен от выполнения основной работы, разрешается вовлекать его в выполнение смежной работы в течение всего трудового дня.

Россиянам напомнили о порядке замены ушедших в отпуск коллег. Вторым вариантом замены коллег, которые уехали в отпуск, является совмещение профессий или должностей. В этом случае дополнительная работа выполняется в течение рабочего дня. При этом специальным соглашением обозначается сумма, которую сотрудник получит за переработку. Кроме того, работодатель вправе временно перевести сотрудника на новую должность, если нужно заменить другого работника на период отпуска.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней.

Напомним, половина россиян планируют взять отпуск летом 2019 года, большинство проведет его на даче, дома, в гостях у родственников или друзей. Лишь 10% опрошенных рассказали о планах отдохнуть на зарубежных курортах. В исследовании холдинга «Ромир» говорится, что 51% россиян напишет заявление на отпуск этим летом. Более четверти из них (28%) поедут на дачи или к родственникам и друзьям. Подобный отдых предпочитают россияне 45–59 лет (38%). 22% опрошенных останутся во время отпуска дома. Отпуск на одном из российских морских курортов летом текущего года планируют 13% россиян. Каждый десятый россиянин (10%) проведет отпуск в туристической поездке по России. Столько же отдохнут за рубежом.

Как пишет «Газета.ru», в исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше.

Согласно данным опроса исследовательского холдинга «Ромир», более трети россиян (36%) в 2019 году собираются провести отпуск на море. Каждый шестой россиянин (17%) интересуется культурно-познавательным отдыхом. 16% респондентов привлекает экотуризм: туристические походы, рыбалка, сплавы по реке. 14% планируют отдохнуть в санаториях. И только 8% хотят провести отпуск на горнолыжных склонах.

Для сравнения в прошлом году, по данным ВЦИОМ, каждый третий россиянин планировал и провел отпуск дома или на даче. (32%).

Эксперты предсказывают на этот год рост стоимости туров в Турцию на 25-30%. При этом специалисты АТОР считают, что по России стоимость туров будет повышаться в пределах инфляции, на 4-4,5%.

Также были названы самые дешевые страны для летнего отдыха. Ими стали Турция, Венгрия и Латвия. Помимо этих государств, в топ-10 самых бюджетных стран вошли Греция, Кипр, Болгария, Грузия, а также Чехия, Армения и Белоруссия. Средняя стоимость летнего тура в Турцию или Венгрию составляет от 56 до 57 тысяч рублей. Путешествие в Латвию, Болгарию или Грузию обойдется в сумму, превышающую 61 тысячу рублей. За поездку в остальные страны из первой десятки рейтинга придется отдать от 72 до 75 тысяч рублей.