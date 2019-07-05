Эксперт: перед освоением Арктики Украина должна полететь в космос

Политолог Владимир Брутер заявил, что перед тем как отправиться в Арктику, Киеву необходимо освоить космическое пространство.

Ранее украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк во время своего визита на архипелаг Шпицберген сообщил, что Киев заинтересовался освоением Арктики.

«Сейчас Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком», — цитирует дипломата издание High North News.

Яцюк также отметил, что прибыл на архипелаг для подтверждения намерений Киева активизировать сотрудничество с Норвегией по вопросам развития арктической деятельности.

Комментируя желание Киева стать одним из ключевых игроков указанной зоны, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что сначала Украине необходимо совершить настоящий технологический рывок.

«Я считаю, что сначала Киев должен полететь в космос. А перед этим запустить «Южмаш», собрать свой космический корабль, пригласить весь мир в самый свободный космический корабль, полететь, а потом уже из космоса увидеть Арктику и принять решение о месте приводнения. Но если говорить серьезно, то у Украины просто нет денег, и я думаю, что в ближайшее время они не появятся. Причем в ближайшее время у них с деньгами будет еще хуже, чем сейчас. Поэтому после парламентских выборов им придется думать, где взять деньги, а не как зайти в Арктику», — сказал эксперт.

Но если бы вопрос заключался лишь в отсутствии средств на развитие арктических вопросов. У Киева нет необходимых технических компетенций для того, чтобы страна могла отправлять своих специалистов в арктическую зону.

«Опыт всегда приходит с действиями, и у других стран поначалу опыта тоже не было. Вопрос в том, что для получения этого опыта и его использования, опять же необходимы деньги. Мы помним, что в 90-е годы Россия практически не занималась Арктикой из-за недостатка средств, но как только они появились, началась планомерная работа в данном направлении, и, мне кажется, это какие-то результаты, но дает», — продолжил Брутер.

В свою очередь экономические проблемы не позволяют Киеву заниматься обустройством даже собственной территории, не говоря уже об Арктике. Так что все его экспансионистские проекты всегда будут упираться в то, что просто неоткуда на это отыскать необходимые ресурсы.

«Если на Украине за последние пять лет закрылись и почти не работают высокотехнологичные предприятия, которые составляли технологический запас для Киева, то очевидно, что восстановить его будет очень сложно, а может быть, даже невозможно. Для того, чтобы восстановить сложное, необходим большой интерес. На Украине нет потенциала, нет преемственности и нет денег — эта триада обычно убивает все высокие порывы. Так что перед освоением Арктики Украина должна полететь в космос», — заключил Владимир Брутер.

Напомним, врио губернатора Александр Беглов ранее заявлял о необходимости для предприятий Петербурга расширять деятельность, ориентированную на освоение арктического региона.