Стали известны самые популярные страны у туристов из Европы

Москва, 5 июля. Определены самые популярные страны у туристов из Европы. Соответствующее исследование опубликовало агентство «Евростат».

Большинство туристов из Европы предпочитают не выезжать за пределы ЕС. Такой ответ дали 84% респондентов. Из европейских стран наибольшей популярностью пользуется Испания — за нее проголосовали 21% туристов, а также Италия и Франция — их выделили по 12% путешественников.

Предпочитающие отдых вне Евросоюза чаще всего выбирают США. В Штатах отпуск проводят 2,3% европейцев. Средняя продолжительность поездки составляет 13 дней. Как подсчитали специалисты, за одну ночь в отеле европейцы тратят в США в среднем в 156 евро.

Далее по популярности следует Турция: туда отправляют 0,9% туристов из Европы. Чаще всего путешественники составляют тур на 10 дней. За номер в турецком отеле они платят в среднем около 83 евро в сутки.

Довольно популярным у европейцев также считает Таиланд. Эту азиатскую страну предпочитают 0,8% путешественников из Европы. Не обделили вниманием европейцы и Индию — там отдыхают 0,7% респондентов. Из-за неблизкого пути в Азии европейцы предпочитают оставаться подольше — в среднем их путешествие длится 22 дня. За гостиницу европейские туристы отдают там в среднем 91 евро в сутки.

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