В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в автомобиле

Москва, 5 июля. Специалисты Роскачества объяснили, как выбирать детское автомобильное кресло, и напомнили, что правильное использование автокресел может снизить количество смертей детей на дороге практически вдвое.

В сообщении организации подчеркивается, что в настоящее время на российском рынке представлены различные варианты удерживающих автомобильных приспособлений для детей. В частности, речь идет о треугольниках, адаптерах, фиксаторах.

«Несмотря на то, что их использование не допускается ПДД, альтернативные автокреслам устройства все же пользуются популярностью среди потребителей: многие родители до сих пор пребывают в уверенности, что подобные приспособления способны защитить ребенка», — подчеркивают в Роскачестве.

По словам специалистов, были проведены многочисленные исследования, которые показали, что такие альтернативные устройства не только бесполезны во время ДТП, но еще и опасны для ребенка. Два года назад их использование осталось вне закона. Именно поэтому родителям советуют обратить свое внимание на детские автомобильные кресла, которые необходимо подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка.

Так, детей в возрасте до семи лет лучше перевозить в специальных креслах, а если ребенку не исполнилось полтора года, то автокресло необходимо установить против хода движения машины — в самом безопасном положении. Детей с 7 до 11 лет можно перевозить на заднем сидении, главное, чтобы они были пристегнуты штатными ремнями безопасности. Ориентиром в данном случае является рост: если ребенок выше 150 сантиметров, то верхняя лямка ремня безопасности уже не проходит по его шее.

В Роскачестве напоминают, что важно фиксировать кресло либо с помощью креплений ISOFIX (International Standards Organisation FIX — система крепления детского автокресла, которая разработана Международной организацией по стандартизации), либо штатными ремнями безопасности. Кроме того, не стоит перевозить ребенка в верхней одежде, так как при резком торможении он может вылететь из расстегнутого комбинезона.

Как отмечает «Газета.ru», рекомендовано оставлять в автокресле ребенка не более двух часов, а во время поездки периодически проверять его состояние.

Специалисты отмечают, что правильное использование детских автомобильных кресел снижает число смертей детей до 12 лет в дорожно-транспортных происшествиях в два раза, а младенцев — на 70%.

Ранее ФАН сообщало, что в РФ запланировали до 2024 года организовать на базе родильных домов и перинатальных центров тренинги для молодых мам. Соответствующая информация указана в итоговой версии нацпроекта о безопасных дорогах. Будущих родителей научат в том числе пользоваться автомобильными детскими креслами, так как в первое время после рождения ребенка матери и отцы частенько игнорируют правила дорожного движения и держат ребенка на руках, а не в люльке или автокресле.

Напомним, каждый год, согласно статистике ГИБДД, на дорогах погибает около 800 детей. Это около 10% от общего числа жертв.