Три подростка стали жертвами взрыва мины в районе Джобар на востоке Дамаска

Дамаск, 5 июля. Взрыв установленной боевиками мины в районе Джобар на востоке Дамаска привел к гибели трех подростков в возрасте 13–15 лет. Об этом рассказали в городской полиции.

Как пишет издание SANA, еще один подросток попал в больницу с осколочным ранением. Джобар был освобожден правительственными войсками 14 апреля 2018 года. В этом районе орудовал крупный форпост бандформирований, боевики обстреливали центральные кварталы сирийской столицы.

Ранее произошел взрыв мины в населенном пункте Джадид Акидат на юго-востоке от Дейр-эз-Зора. Согласно данным военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), детонация СВУ привела к гибели двоих детей. Предполагается, что взрывное устройство было установлено боевиками запрещенного в РФ «Исламского государства»1 еще во время оккупации данных территорий. В то же время многие местные активисты возлагают часть вины за случившееся и на «Демократические силы Сирии» (SDF), которые пренебрегают зачисткой контролируемых ими районов провинции от следов военного присутствия террористической группировки, в результате чего страдают прежде всего мирные жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.