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Россия

Правительство РФ повысит оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября

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Правительство РФ повысит оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября

Москва, 5 июля. Правительство России повысит оклады военнослужащих и правоохранителей на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

Согласно документу, опубликованному в пятницу на официальном сайте правительства, оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов и федеральной противопожарной службы будут повышены с 1 октября.

Средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на текущий год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Отметим, расходы бюджета на индексацию зарплат бюджетникам в 2019 году составят 5 млрд рублей. Также в текущем году регионы получат на эти цели из федерального бюджета дополнительно 100 млрд рублей. Прошлогодняя индексация зарплат работников бюджетной сферы была проведена с 1 января на 4%, что, согласно обещанию главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, будет соответствовать уровню инфляции к середине года в квартальном выражении.

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Автор: Ксения Пудовкина
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