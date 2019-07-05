Молодые специалисты рассказали, сколько хотят зарабатывать в России

Москва, 5 июля. Молодые специалисты из разных сфер деятельности назвали желаемый уровень зарплаты. Соответствующее исследование провели эксперты РАНХиГС.

На самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди, специализирующиеся на информационных технологиях. Треть работников сферы IT оценивают свой труд в 50–60 тысяч рублей в месяц. Пятая часть IT-специалистов готова понизить планку до 40—50 тысяч рублей. Четверть задействованных в этой сфере ребят считают, что могут обойтись 20–40 тысячами в месяц.

Сотрудники правоохранительных структур, которые только начинают работать по профессии, считают, что могут заработать 50—60 тысяч рублей. Такого мнения придерживаются 25% человек. Примерно столько же респондентов, озвучивая желаемую зарплату, назвали сумму в 30-40 тысяч рублей.

Финансисты, рекламщики и работники сферы консалтинга ожидают оклад в 30–40 тысяч рублей в месяц. При этом 15% молодых специалистов из указанных областей готовы работать за 20–30 тысяч рублей.

Невысокие ожидания от зарплаты у выпускников с дипломами вузов, связанных с наукой, культурой и здравоохранением. Почти половина (40%) заявили, что ожидают зарплату в 20–30 тысяч в месяц. Лишь 10% молодых специалистов намерены требовать за свой труд 40–50 тысяч рублей в месяц.

Опрос был проведен среди более двух тысяч жителей крупных городов России в возрасте от 18 до 30 лет, пишет RT.

Ранее эксперты назвали города России, в которых во втором квартале текущего года зафиксирован наибольший рост заработных плат.