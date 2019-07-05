Трамп рассказал, когда США установят флаг на Марсе

Вашингтон, 5 июля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени установят американский флаг на Марсе.

О планах освоения красной планеты нынешний хозяин Белого дома заявил накануне, во время выступления в Вашингтоне у Мемориала Авраама Линкольна по случаю Дня независимости.

«Я хочу, чтобы вы знали, что мы вернемся на Луну очень скоро и однажды, в скором времени, мы установим американский флаг на Марсе», — пообещал президент США собравшимся в центре американской столицы.

Как напоминает телеканал 360, два месяца назад стало известно, что парламент США дополнительно выделит 1,6 миллиардов долларов на освоение Луны и красной планеты. Таким образом, NASA получит дополнительные средства к уже ранее выделенным 21 мдрд долларов, которые предстоит освоить в 2020 финансовом году.

К слову, в планах у администрации США наладить регулярные пилотируемые и непилотируемые полеты сначала к спутнику Земли, а потом и в дальний космос – на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Напомним, что в июне марсоход NASA Curiosity выявил высокую концентрацию метана на Марсе, что может говорить о существовании жизни на планете. Метан присутствует в значительных количествах на Земле. Он образовывается благодаря деятельности живых организмов. Специалисты NASA полагают, что зафиксированный уровень метана может свидетельствовать о наличии живых организмов на Марсе, в том числе в настоящее время.