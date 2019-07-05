Избивший ликвидатора-чернобыльца подросток объяснил свой поступок

Москва, 5 июля. Семнадцатилетний подросток, избивший в Москве 53-летнего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, объяснил свой поступок и принес извинения пострадавшему. По его словам, он думал, что мужчина является пьяным и пытался защитить девушку.

«Каждый бы так сделал, если бы кто-то его девушку в попу кулаком толкнул», — подчеркнул он.

Как пишет РИА Новости, подросток обвинил средства массовой информации в том, что они пишут об этом инциденте только ложь. Молодой человек подчеркнул, что готов сделать все, чтобы помочь Брехову. Кроме того, он сообщил, что занимался армейским рукопашным боем, плаванием и фехтованием, но у него есть проблемы со здоровьем.

Инцидент произошел 3 июля в Москве в переходе станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». Молодой человек напал на Брехова после того, как тот случайно задел в толпе подругу молодого человека. Инвалида доставили в больницу с переломами.

Как пишет «Газета.ru», уральские подростки, избившие инвалида до смерти, могут отправиться в тюрьму почти на 10 лет.