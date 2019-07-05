Следовавший из Нью-Йорка в Лондон самолет сел в Бостоне из-за возгорания

Бостон, 5 июля. Самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший из Нью-Йорка в Лондон, совершил экстренную посадку в Бостоне.

Экипаж принял меры о посадке из-за возгорания на борту. Как передает телеканал CBS Boston, пламя было потушено экипажем. Проверить воздушное судно в аэропорт прибыло городское пожарное отделение. Как уточнили в полиции, возгорание могло начаться с пассажирского сиденья. После посадки все 217 пассажиров были эвакуированы.

Как пишет «Газета.ru», пассажирский Airbus A320 авиакомпании Spirit Airlines в срочном порядке вернулся в аэропорт вылета из-за кошмарного запаха в салоне. Запах был настолько сильным, что после приземления четырех бортпроводниц вынесли на носилках.

В авиакомпании утверждают, что запах, хоть и был крайне резким, не угрожал перелету, и возвращение в аэропорт вылета стало мерой предосторожности.