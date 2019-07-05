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Стала известна стоимость поездки из Москвы в Петербург в вакуумном поезде

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Стала известна стоимость поездки из Москвы в Петербург в вакуумном поезде

Москва, 5 июля. Специалисты рассказали, сколько стоил бы билет в вакуумном поезде между Москвой и Петербургом в случае реализации проекта Hyperloop.

Как пишет «Коммерсантъ», даже в случае масштабной государственной поддержки в виде субсидирования перевозок, минимальная стоимость поездки между двумя столицами составила бы 16100 рублей.

И это с учетом того, что проект будет реализован в двухтрубном исполнении, и все 40 билетов в капсулу будут проданы. При этом, без господдержки билет обошелся бы в 27,5 тысяч руб. 

«В однотрубном исполнении и с капсулой на 28 пассажиров билет будет стоить 31600 рублей при государственной поддержке и 48900 – без», — приводит слова экспертов издание.

Таким образом, авторы проекта приходят к выводу, что пользоваться транспортной системой Hyperloop на постоянной основе смогут только очень обеспеченные граждане России.

«Но данная аудитория не сможет обеспечить пассажиропоток, необходимый для окупаемости проекта. Конкретно речь идет о долларовых миллионерах, или 189 тысячах россиян», — отмечают эксперты.

В федеральном министерстве транспорта изданию сообщили, что работы в этом направлении не ведутся ввиду малой экономической целесообразности такого крупного инфраструктурного проекта.

Стала известна стоимость поездки из Москвы в Петербург в вакуумном поезде

Как сообщает телеканал 360, если бы проект Hyperloop между Москвой и Петербургом был бы реализован, то добраться из одного мегаполиса в другой в капсулах вместимостью 28 или 40 мест, можно было бы за 33 минуты.

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Автор: Константин Терехов
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