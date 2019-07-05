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Американский миллиардер погиб при крушении вертолета в районе Багамских островов

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Американский миллиардер погиб при крушении вертолета в районе Багамских островов

Нью-Йорк, 5 июля. Американский миллиардер Кристофер Клайн находился на борту вертолета, который разбился в районе Багамских островов. Он погиб.

Как пишет издание Metro News, кроме Клайна, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа. Данные о смерти миллиардера подтвердили его знакомые. Клайн проживал в американском штате Западная Вирджиния. Как писал Forbes, его состояние превышало 1,8 миллиарда долларов.

Ранее появилась информация, что при авиакатастрофе на Багамских островах погибли семь человек. Вертолет летел в населенный пункт Форт-Лодердейл в штате Флорида. Все погибшие были американскими гражданами.

«Газета.ru» писала, в Нью-Йорке вертолет совершил жесткую посадку на площадку, расположенную на крыше одного из зданий на Манхэттене. По предварительным данным, инцидент произошел из-за плохой видимости. 

Американский миллиардер погиб при крушении вертолета в районе Багамских островов

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Автор: Алия Садыкова
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