Украина задумалась над освоением Арктики

Киев, 5 июля. На Украине задумались над освоением Арктики, но пока страна не участвует в «арктической деятельности». С таким заявлением во время визита на архипелаг Шпицберген выступил украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк.

«Сейчас Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком», — цитирует посла газета High North News.

Дипломат отметил, что одной из целей визита было подтверждение намерений украинской стороны активизировать сотрудничество по арктическим вопросам с Норвегией. По его словам, Киев и Осло в последние годы укрепили двусторонние связи в сферах гуманитарной помощи, экономики и политики.

Ранее руководство Украины уже выступало с подобными инициативами. В ноябре 2017 года глава украинского правительства Владимир Гройсман во время визита в Канаду говорил, что Украина могла бы наладить сотрудничество по вопросу освоения Арктики с канадской стороной.

Между тем, в арктической стратегии Пентагона говорится, что Вашингтон опасается установления в одностороннем порядке границы шельфа России в Арктике.

Американские военные считают, что Москва может «принять такое решение», в том случае, если международные организации определят границы континентального шельфа не в пользу России. В этом случае Россия якобы может «применить свой военный потенциал для предотвращения доступа к оспариваемым водам и ресурсам Арктики», говорится в документе. При этом эксперты отмечают, что Россия до сих пор следовала международному законодательству по вопросам и процедурам определения границ континентального шельфа.