Пропавших без вести 24 человека нашли в Иркутской области

Иркутск, 5 июля. Найдены 24 человека, потерявшихся во время подтопления в Иркутской области, 13 остаются пропавшими без вести. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Отмечается, что погибшими числится 21 человек. Напомним, в Иркутской области поднялась вода в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. Чрезвычайные происшествия произошли в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах региона. Подтопленными оказались 83 населенных пункта.

Ранее военных ЦВО перебросили в зону паводка в Иркутской области. Об этом проинформировал начальник пресс-службы округа подполковник Сергей Шорин.

По его словам, военные выдвинулись в город Нижнеудинск по решению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина, к которому ранее обратились постоянный представитель в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Как пишет «Газета.ru», аномалия стала причиной катастрофического наводнения в Иркутской области.