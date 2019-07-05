Военные и оппозиция Судана создают совместное правительство. События дня. ФАН-ТВ

Власти Судана договорились с оппозицией Переговоры властей и оппозиции в столице Судана наконец-то привели к успеху. Военный совет договорился с альянсом «За свободу и перемены» о создании совместного временного правительства сроком на три года. При этом зоны ответственности военной и гражданской фракций будут периодически меняться. Сейчас в городе вновь начались многотысячные митинги, правда, на сей раз люди не протестуют, а празднуют, по сути, историческое событие. Напомним, что волнения в стране начались еще в прошлом году. Три месяца назад это привело к тому, что военные отстранили от власти президента Судана Омара аль-Башира. Однако на этом протесты не закончились, ведь жители потребовали создать гражданское правительство. Судя по всему, теперь это наконец-то произойдет.

Путин встретился с коллегами в Италии Весьма насыщенная программа ждала президента России Владимира Путина в Риме. На Апеннинах он встретился с коллегой Серджо Маттареллой и премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Лидеры стран обсудили сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах. Несмотря на европейские санкции, которыми до сих пор связаны Рим и Москва, их отношения Путин и Конте описали как превосходные. Итальянский премьер отметил: политика ограничений не идет на пользу никому. Президент нашей страны в свою очередь понадеялся, что именно Италия поможет России в полном объеме вернуться к нормальным отношениям с Европой. В ходе визита Владимир Путин успел посетить и Ватикан, где встретился с Папой Римским Франциском. Они поговорили о, в общем-то, тоже непростых межцерковных отношениях и договорились особое внимание уделить сотрудничеству в культуре. Российский лидер переговоры на Апеннинах назвал деловыми и конструктивными.

Су-27 перехватил самолет США Тем временем на российских границах вновь объявились неожиданные гости. Истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США Р-8А Poseidon. Лайнер, названный в честь морского бога, заметили, как и полагается, над водами Черного моря. «Посейдон» приближался к российским рубежам, но, увидев Су-27, резко изменил направление. Отметим, что сейчас в регионе проходят совместные военные учения Украины и США — Sea Breeze 2019, поэтому не исключено, что внезапные визиты к нашим границам еще не закончились.