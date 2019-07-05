Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Москва, 5 июля. Советский и российский певец Юра Шатунов из-за воспалительного процесса попал под нож хирурга.

Как сообщает Kp.ru, бывший солист «Ласкового мая» был госпитализирован в одну из московских клиник во вторник, а уже в четверг утром артисту была проведена операция, которая завершилась успешно.

Директор певца Аркадий Кудряшов рассказал, что Шатунов пожаловался на зубную боль во время недавнего концертного тура. Однако отменять выступления не стал, и выходил на концерты на антибиотиках и обезболивающих.

По словам осмотревшего певца врача, артист простудился, перенес болезнь на ногах, а осложнения выразились в виде ноющей зубной боли. После завершения тура, по приезду в российскую столицу, Шатунова госпитализировали.

«В больнице сделали рентген, который выявил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. Юрия оперировали под общим наркозом. Он уже пришел в себя, покушал, чувствует себя хорошо», — рассказал Кудряшов.

Директор певца добавил, что Шатунов пробудет в этой клинике еще примерно неделю, после чего перейдет в другую больницу, где у него удалят злосчастный зуб, с которого началось воспаление.

Аркадий Кудряшов успокоил поклонников таланта Юры Шатунова, рассказав, что случившееся никак не отразится на концертной деятельности артиста – следующий тур начнется 10 октября.

Как напоминает «Газета.ru», в середине мая PR-менеджер российского певца прокомментировал информацию о повторной проверке на законность ротации песен музыканта в плацкартных вагонах.