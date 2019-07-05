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Россия

«Дочка» РЖД показала новые плацкартные вагоны без боковых полок

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«Дочка» РЖД показала новые плацкартные вагоны без боковых полок

Москва, 5 июля. Дочерняя компания РЖД Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила концепт плацкартного вагона без боковых полок. Спальные места в нем расположены друг напротив друга.

В новых вагонах будет 40 мест, тогда как в эксплуатируемых в настоящее время вагонах их 54. Длина одного спального места будет увеличена на 17,5 см, сообщает РИА Новости.

Каждую полку конструкторы оборудуют USB-портом, розеткой и индивидуальным освещением. В интерьере вагона дизайнеры использовали сочетание красных, серых и бежевых тонов.

Пока в ФПК выясняют, насколько проект будет интересен пассажирам. О выпуске подобных вагонов пока говорить рано, уточнили в компании.

Ранее гендиректор «Федеральной пассажирской компании» Петр Иванов сообщил, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны из-за невостребованности, однако они обязательно сохранятся в составах, где возят детей. В компании уточнили, что вагоны-рестораны принадлежат ФПК, но сдаются в аренду другим фирмам, которые обслуживают людей.

«У нас сохранятся вагоны-рестораны там, где мы обслуживаем детские группы. Что касается регулярных поездов. Вагоны-рестораны на большинстве направлений, где они есть сейчас, сохранятся», — сказал Иванов.

Он отметил, что не везде сохранятся вагоны-рестораны, поскольку это «очень дорого». Иванов привел в качестве примера поезд из десяти вагонов, среди которых один — ресторан. По его словам, компания вынуждена платить за него, не получая при этом прибыли от продажи билетов. Глава ФПК добавил, что в ночных поездах вагоны-рестораны также не пользуются популярностью у пассажиров.

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Автор: Сергей Петров
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