Российские военные начали учения в Черном море

Севастополь, 5 июля. Российские военные приступили к плановым учениям в акватории Черного моря, где сейчас проходят маневры НАТО Sea Breeze. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В учениях участвуют около десяти кораблей, в том числе ракетные катера «Набережные Челны», «Ивановец» и «Р-60», малые ракетные корабли «Мираж» и «Орехово-Зуево», большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Азов».

Маневры проходят на морских полигонах. На завершающем этапе корабли проведут стрельбы с применением зенитных ракетных и артиллерийских комплексов.

«Группировка кораблей Черноморского флота продолжает комплекс мероприятий по контролю за деятельностью кораблей НАТО, участвующих в военно-морском учении «Си-Бриз-2019» в северо-западной части Черного моря», — сообщают в ЮВО.

В настоящее время в Черном море проходят совместные многонациональные учения Sea Breeze 2019, в которых участвуют около 30 летательных аппаратов, 30 кораблей и более 900 человек. Маневры стартовали 1 и закончатся 12 июля, уточняет газета «Известия».

Учения проходят на суше, на море, в воздухе и под водой. В многонациональную группу кораблей вошел флагман украинской Морской охраны «Григорий Куропятников».