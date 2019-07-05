«Великое событие»: армия и оппозиционеры Судана договорились

Хартум, 5 июля. Корреспонденты ФАН, находящиеся в настоящий момент в столице Судана – Хартуме, стали свидетелями очередной волны многотысячных демонстраций.

Митинги связаны с опубликованным в ночь с четверга на пятницу соглашением Переходного Военного Совета и протестного движения о создании совместного временного правительства.

Генералитет вооруженных сил Судана и оппозиционный Альянс за Свободу и Перемены (ALC) договорились о создании в государстве высшего административного органа.

Согласно заявлению посредника Африканского союза Мохамеда Эль-Хасана Лебатта, озвученному на пресс-конференции, состав временного правительства также будет «переходным» в течение заявленного трехлетнего периода: зоны и сроки ответственности гражданской и военной фракций будут чередоваться.

Переговоры были возобновлены после долгого перерыва, продлившегося более трех недель. Предыдущие переговоры, оценивавшиеся скептически как непосредственными участниками, так и внешними наблюдателями (в частности, представителями Эфиопии), зашли в тупик еще в мае. Особенно напряженным стал период после разгона протестного лагеря у здания правительства.

Протестное движение и армия сумели найти общий язык в рамках конференции и обозначить «дорожную карту» выхода из всестороннего внутриполитического кризиса, усугубившегося ввиду недавнего военного переворота.

Жители Хартума, с которыми удалось пообщаться корреспондентам РИА ФАН, считают, что данную договоренность между армией и оппозицией можно считать «великим историческим событием».

Съемочная группа ФАН продолжает следить за ситуацией в Судане.