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«Великое событие»: армия и оппозиционеры Судана договорились

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Военные и гражданские Судана договорились о создании совместного временного правительства

Хартум, 5 июля. Корреспонденты ФАН, находящиеся в настоящий момент в столице Судана – Хартуме, стали свидетелями очередной волны многотысячных демонстраций.

Митинги связаны с опубликованным в ночь с четверга на пятницу соглашением Переходного Военного Совета и протестного движения о создании совместного временного правительства.

Военные и гражданские Судана договорились о создании совместного временного правительства

Генералитет вооруженных сил Судана и оппозиционный Альянс за Свободу и Перемены (ALC) договорились о создании в государстве высшего административного органа. 

Согласно заявлению посредника Африканского союза Мохамеда Эль-Хасана Лебатта, озвученному на пресс-конференции, состав временного правительства также будет «переходным» в течение заявленного трехлетнего периода: зоны и сроки ответственности гражданской и военной фракций будут чередоваться.

Военные и гражданские Судана договорились о создании совместного временного правительства

Переговоры были возобновлены после долгого перерыва, продлившегося более трех недель. Предыдущие переговоры, оценивавшиеся скептически как непосредственными участниками, так и внешними наблюдателями (в частности, представителями Эфиопии), зашли в тупик еще в мае. Особенно напряженным стал период после разгона протестного лагеря у здания правительства. 

Протестное движение и армия сумели найти общий язык в рамках конференции и обозначить «дорожную карту» выхода из всестороннего внутриполитического кризиса, усугубившегося ввиду недавнего военного переворота.

Военные и гражданские Судана договорились о создании совместного временного правительства

Жители Хартума, с которыми удалось пообщаться корреспондентам РИА ФАН, считают, что данную договоренность между армией и оппозицией можно считать «великим историческим событием». 

Съемочная группа ФАН продолжает следить за ситуацией в Судане.

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Автор: Кирилл Романовский
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