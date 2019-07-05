«Известия» заявили, что две трети хосписов в России заняты непрофильными пациентами

Москва, 5 июля. Хосписы и профильные отделения в больницах России, количество которых достигло мирового уровня, на 70–85% заняты людьми, которых просто некуда пристроить.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные мониторинга проекта Общероссийского народного фронта «Регион заботы». Оказалось, что фактическая доступность паллиативной помощи по стране колеблется от 7% до 36%.

В целом по России в прошлом году функционировало более 13 тысяч паллиативных коек для взрослых и более 700 — для детей. По данным Минздрава РФ, в стране работало около 900 кабинетов паллиативной медпомощи для взрослого населения, 520 профильных отделений, более 70 хосписов.

«Это количество соответствует мировым стандартам, а в некоторых регионах даже превосходит их», — пояснила глава московского многопрофильного центра паллиативной помощи столичного департамента здравоохранения Нюта Федермессер.

Однако, по словам специалиста, большая часть таких коек занята людьми с самыми разными медицинскими и социальными проблемами. На такие места помещают одиноких пожилых или лежачих больных, а также одиноких инвалидов.

«В некоторых паллиативных отделениях до 8% коек отдано бездомным и асоциальным гражданам. В хосписах паллиативные больные получают до 30% мест», — констатировала эксперт.

Добавим, что Нюта Федермессер обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой поручить Минздраву и Минтруду разработать дорожную карту по повышению доступности паллиативной помощи, сообщает «Газета.ru».