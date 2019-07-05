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Названы суммы компенсаций фермерам и садоводам в Иркутской области

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Названы суммы компенсаций фермерам и садоводам в Иркутской области

Иркутск, 5 июля. Потерявшим скот и урожай из-за паводка садоводам, огородникам и владельцам личных подсобных хозяйств окажет помощь бюджет Иркутской области. Об этом со ссылкой на губернатора Сергея Левченко сообщает региональное правительство

«Принято решение о предоставлении отдельных мер социальной поддержки пострадавшим гражданам, осуществляющим ведение садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства…, попавших в зону паводка», — заявил глава региона.

На каждую сотку предусмотрена компенсация в 4,5 тысячи рублей, но не более 45 тысяч рублей. За утрату коровы компенсация составит 50 тысяч рублей, за молодняк крупного рогатого скота — 25 тысяч рублей, но не более 50 тысяч рублей, за свиней, коз и овец — 5 тысяч рублей, но не более 25 тысяч рублей, за кроликов и птиц — 200 рублей, но не более 2 тысяч рублей.

По словам Левченко, компенсации позволят жителям региона восстановить домашнее поголовье и купить овощи и картофель.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Иркутской области оценили нанесенный паводком ущерб в 29 млрд рублей. Такие данные привел Сергей Левченко.

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Автор: Виталий Малясев
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