Авиация Росгвардии помогает ликвидировать последствия паводка в Иркутской области

Москва, 5 июля. Авиация Росгвардии в Иркутской области ищет с воздуха места разрушений из-за наводнения, для оперативного оказания помощи пострадавшим.

«Личный состав авиационных подразделений Росгвардии осуществляет облеты подтопленных территорий для определения мест масштабных разрушений в целях своевременного и оперативного оказания помощи пострадавшим», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Ранее переброшенные в район наводнения более 500 военнослужащих Росгвардии из воинских частей Иркутского и Красноярского гарнизонов вывозят в безопасное место вещи и эвакуируют жителей из подтопленных домов.

Кроме того, росгвардейцы разбирают завалы в поселениях, в которых начал спадать уровень воды. Специалисты инженерных подразделений Росгвардии подвозят местным жителям питьевую воду. Сотрудники вневедомственной охраны охраняют общественный порядок и помогают местным жителям, психологи и медики Росгвардии работают с пострадавшими.

Ранее Газета.ru сообщила, что спасатели нашли 24 человека, которых считали пропавшими после наводнения в Иркутской области. Пропавшими без вести в настоящее время числятся 13 человек.