Представитель Эрдогана заявил, что поставки С-400 начнутся в ближайшие дни

Анкара, 5 июля. По словам пресс-секретаря президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына, поставки российских ЗРК С-400 начнутся в самые ближайшие дни.

С заявлением на тему представитель турецкого лидера выступил во время общения с журналистами, уточнив, что Турция и Россия приближаются к финальному этапу договора.

«Договор по С-400 — завершенный процесс, мы быстро приближаемся к последнему этапу. Скоро, в ближайшие дни эти системы прибудут в Турцию и будут активно использоваться», — констатировал Калын.

Телеканал 360 напоминает, что ранее о сроках поставок зенитных ракетных комплексов С-400 высказался руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, заявив, что они начнутся на следующей неделе.

При этом в Анкаре в очередной раз заявили, что, несмотря на все давление со стороны Соединенных Штатов Америки, Турция не откажется от планов закупок российского вооружения.

Как напоминает «Газета.ru», военные из США считают, что покупка Анкарой российских систем сделает более уязвимыми истребители F-35, в разработке которых участвует Турция.

Кроме того, вице-президент США Майк Пенс не раз заявлял, что турецким властям необходимо выбрать между членством в НАТО и покупкой российских систем противовоздушной обороны С-400.

Добавим, что Москва и Анкара заключили контракт на поставку зенитных ракетных комплексов в 2017 году. Турецкая сторона должна получить четыре дивизиона российских ЗРК на общую сумму в 2,5 миллиарда долларов.