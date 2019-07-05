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Сбои возникли в работе Google

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Сбои возникли в работе Google

Москва, 5 июля. Пользователи Google столкнулись с проблемами при авторизации и выполнении поиска. Об этом сообщает отслеживающий сбои и отключения интернет-ресурсов сайт Downdetector.

Проблемы в работе поисковика начались в 20.21 (четверга) по времени EDT (03.21 пятницы по московскому времени). На сбои больше всего жалуются жители Японии, США и стран Латинской Америки. С проблемами при авторизации столкнулись 53% сообщивших о неполадках пользователей, 46% заявили о сложностях при выполнении поиска.

Ранее газета «Известия» сообщила, что 3 июня пользователи популярных соцсетей Instagram и Facebook, а также мессенджера WhatsApp пожаловались на сбой в работе сервисов. О проблемах сообщали в Германии, Великобритании, Франции, США, России и других странах.

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Автор: Виктор Мальцев
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