Сбои возникли в работе Google

Москва, 5 июля. Пользователи Google столкнулись с проблемами при авторизации и выполнении поиска. Об этом сообщает отслеживающий сбои и отключения интернет-ресурсов сайт Downdetector.

Проблемы в работе поисковика начались в 20.21 (четверга) по времени EDT (03.21 пятницы по московскому времени). На сбои больше всего жалуются жители Японии, США и стран Латинской Америки. С проблемами при авторизации столкнулись 53% сообщивших о неполадках пользователей, 46% заявили о сложностях при выполнении поиска.

Ранее газета «Известия» сообщила, что 3 июня пользователи популярных соцсетей Instagram и Facebook, а также мессенджера WhatsApp пожаловались на сбой в работе сервисов. О проблемах сообщали в Германии, Великобритании, Франции, США, России и других странах.