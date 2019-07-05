Депутат из Словакии подготовил резолюцию об отмене санкций против России

Братислава, 5 июля. Резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и налаживания отношений с Россией внесет на рассмотрение парламента словацкий депутат Петер Марчек.

Об этом народный избранник рассказал изданию «Известия», уточнив, что граждане его страны недовольны прозападной ориентацией нынешних властей и отсутствием нормального диалога с Россией.

«Никто не говорит, что мы должны отказаться от сотрудничества с западными странами. Но недопустимо, чтобы мы находились, по сути, в состоянии конфронтации с государством, с которым имеем плотные исторические, культурные, экономические, да и чисто человеческие связи», — пояснил депутат.

Парламентарий напомнил, что санкционная политика, развязанная Соединенными Штатами и Европейским союзом, несет негативный эффект – как на Словакию, в частности, так и на весь Старый свет, в целом.

Марчек рассказал, что резолюция находится в финальной стадии готовности и будет внесена в словацкий парламент в течение двух месяцев. Для того, чтобы поставить вопрос на голосование, необходимо заручиться поддержкой, как минимум, 15 депутатов (из 150).

«Заручиться такой поддержкой не составит проблем. Однако как пройдет само голосование, сказать сложно. Я знаю, что многие депутаты, причем даже те, кто входит в правящую коалицию, выступают против санкций», — добавил парламентарий.

Как напоминает «Газета.ru», согласно социологическим опросам, большинство населения Словакии выступают за диалог и сотрудничество с Россией. Кроме того, жители страны больше опасаются политики США (41%), нежели действий РФ (26%).