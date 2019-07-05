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Семилетняя девочка попала в реанимацию после избиения в Ингушетии

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Семилетняя девочка попала в реанимацию после избиения в Ингушетии

Нальчик, 5 июля. Семилетняя девочка попала в реанимацию после жестокого избиения, следственные органы Ингушетии начали расследование уголовного дела о нанесении телесных повреждений ребенку. Об этом сообщило региональное СУСК.

По данным ведомства, пострадавшую с множеством телесных повреждений доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу 4 июля. Врачи проводят с девочкой реанимационные мероприятия.

«Обстоятельства причинения указанных телесных повреждений выясняются. Уголовное дело находится на особом контроле и.о. руководителя следственного управления СКР по Ингушетии», — сообщили в региональном СУСК.

Ранее Газета.ru сообщила, что житель Забайкалья мухобойкой избил малолетнего пасынка за отказ учиться читать. Мальчик скончался от полученных травм.

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Автор: Сергей Петров
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