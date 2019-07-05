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Во Владикавказе будут судить подозреваемого в убийстве

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Во Владикавказе будут судить подозреваемого в убийстве

Владикавказ, 5 июля. Следователи Владикавказа завершили расследования убийства, совершенного еще в августе 2017 года.

Как сообщает региональное управление СК РФ, подозреваемый в столице Республики Северная Осетия — Алания в ходе спора, возникшего из-за финансовых вопросов, расстрелял в упор своего оппонента.

Мужчина получил множественные ранения и скончался в медицинском учреждении, сам же подозреваемый пустился в бега и был задержан в феврале 2018 года в Петербурге. В настоящее время дело передано в суд, передает «Газета.ru».

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Автор: Константин Терехов
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