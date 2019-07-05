Видео перехвата самолета ВМС США у берегов Крыма появилось в Сети

Симферополь, 5 июля. Перехват противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon недалеко от Крыма, предположительно, российским истребителем попал на размещенное в Сети видео. Запись опубликовал в микроблоге Twitter журналист Александр Коц.

Перехват произошел в 75 километрах от берега Крыма. На кадрах видно, как истребитель приближается к P-8A Poseidon и сопровождает американский самолет на безопасном расстоянии. На заднем плане можно разглядеть очертания Крымского полуострова. В конце записи в кадр попадают детали самолета. Судя по ним, съемку производит пилот истребителя Су-27.

Согласно данным сервиса PlaneRadar, американский P-8A Poseidon взлетел вечером 3 июля с авиабазы в Италии. После этого американский самолет провел разведку вдоль российского побережья Черного моря.

Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок, а также для участия в противокорабельных и спасательных операциях.

Еще немного съемок от подписчика. Перехват американского Р-8 Посейдон в нейтральном небе в 75 километрах от побережья Крыма. pic.twitter.com/Y9xIPPSBsE — Александр Коц (@sashakots) 4 июля 2019 г.

Иностранные самолеты-разведчики и беспилотники в последнее время все чаще появляются у границ России. Их обнаруживают у Калининградской области, над Черным морем и неподалеку от российских баз в Сирии. Вашингтон отказывается прекращать разведывательные операции у российских границ, несмотря на призывы Минобороны РФ.

В минувший вторник, 2 июля, дальний беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04-2021 выполнил длительный разведывательный полет вдоль рубежей Калининградской области, сообщил газета «Известия». Летательный аппарат вылетел с базы Сигонелла на острове Сицилия и на протяжении нескольких часов курсировал вблизи российских границ в воздушном пространстве Литвы.

В этот же день у морской границы Калининградской области над международными водами Балтийского моря были замечены патрульные самолеты ВВС Германии и США P-3C Orion и P-8A Poseidon.