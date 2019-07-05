Пресс-служба Зеленского назвала столицей Канады Торонто

Киев, 5 июля. Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского обозначила в пресс-релизе крупный канадский город Торонто столицей Канады.

«Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады — Торонто», — написали сотрудники пресс-службы.

Позднее авторы сообщения исправили ошибку, указав Торонто, как столицу канадской провинции Онтарио.

На ошибку пресс-службы Зеленского обратила внимание вице-спикер Рады Ирина Геращенко. На своей странице в соцсети Facebook депутат написала ироничный пост, в котором провела для команды президента ликбез «на всякий случай». Геращенко перечислила несколько крупных городов и столиц стран, но сама ошиблась, назвав Гаагу столицей Нидерландов, сообщает Газета.ru.

Позже вице-спикер Рады восемь раз редактировала свой пост.

В администрации президента Украины Владимира Зеленского написали, что он отправился в Торонто - столицу Канады. pic.twitter.com/J44ECTRQRx — Александр Яневский (@yanevskyy) 4 июля 2019 г.

Владимир Зеленский посетил Канаду с трехдневным визитом в начале июля. Украинский президент участвовал в международной конференции по поддержке реформ на Украине, в которой также приняли участие представители около 40 стран, в том числе главы министерств иностранных дел.

В ходе визита Зеленский провел встречи с членами парламента Канады, премьер-министром Джастином Трюдо, главой МИД Христей Фриланд и представителями деловых кругов. Во время общения с парламентариями Зеленский отметил позицию Оттавы по внедрению «мощных санкций» против России.