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Пресс-служба Зеленского назвала столицей Канады Торонто

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Пресс-служба Зеленского назвала столицей Канады Торонто

Киев, 5 июля. Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского обозначила в пресс-релизе крупный канадский город Торонто столицей Канады.

«Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады — Торонто», — написали сотрудники пресс-службы.

Позднее авторы сообщения исправили ошибку, указав Торонто, как столицу канадской провинции Онтарио.

На ошибку пресс-службы Зеленского обратила внимание вице-спикер Рады Ирина Геращенко. На своей странице в соцсети Facebook депутат написала ироничный пост, в котором провела для команды президента ликбез «на всякий случай». Геращенко перечислила несколько крупных городов и столиц стран, но сама ошиблась, назвав Гаагу столицей Нидерландов, сообщает Газета.ru.

Позже вице-спикер Рады восемь раз редактировала свой пост. 

 

Владимир Зеленский посетил Канаду с трехдневным визитом в начале июля. Украинский президент участвовал в международной конференции по поддержке реформ на Украине, в которой также приняли участие представители около 40 стран, в том числе главы министерств иностранных дел.

В ходе визита Зеленский провел встречи с членами парламента Канады, премьер-министром Джастином Трюдо, главой МИД Христей Фриланд и представителями деловых кругов. Во время общения с парламентариями Зеленский отметил позицию Оттавы по внедрению «мощных санкций» против России.

«Кроме того, Владимир Зеленский отметил активную позицию канадских парламентариев по противодействию российской агрессии и внедрению мощных канадских санкций против России», — говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Украины.

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Автор: Виталий Малясев
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